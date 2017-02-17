Патриарх увидел в передаче Исаакиевского собора РПЦ символ примирения народа

Патриарх Кирилл назвал передачу Исаакиевского собора РПЦ в год столетия революционных событий 1917 года символом примирения народа. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщает РИА Новости.

«Когда-то разрушение храмов, массовые убийства верующих стали ужаснейшей страницей национального разделения, теперь мир вокруг возвращенных церквей должен стать олицетворением согласия и взаимного прощения — белых с красными, верующих с неверующими, богатых с бедным», — объяснил патриарх.

Материалы по теме «Сложно подобрать подходящее слово» Зачем РПЦ Исаакиевский собор

Он добавил, что возвращение РПЦ права самостоятельно хранить свои святыни не несет никакой угрозы. «Оно лишь вдохнет подлинную жизнь в памятники, еще более сделает их средством народного просвещения. Это будет продолжением трудов многих достойных музейных работников, с личным участием многих из них», — подчеркнул патриарх Кирилл.

В январе власти Санкт-Петербурга согласились передать Исаакиевский собор РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет. Несмотря на то, что было обещано сохранить музейный функции здания, данное решение вызвало недовольство местных жителей. В городе проходят акции сторонников и противников передачи здания.