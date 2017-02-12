Появились кадры окруженного протестующими Исаакиевского собора

Противники передачи Исаакиевского собора окружили храм живым кольцом. Видеозапись акции протеста в воскресенье, 12 февраля, опубликовала в Instagram пользователь с ником anastasia.ykhva.

✔️#Вишневский#Исаакиймузей#неРПЦ#МузейГороду Фото опубликовано @anastasia.ykhva

Как сообщает РИА Новости, у многих протестующих на груди повязаны синие ленточки. Некоторые участники акции держат в руках плакаты. Рядом с собором также проходит пикет Национального освободительного движения (НОД).

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Ранее возле храма за попытку провести одиночный пикет был задержан священник Ассоциации христианских евхаристических общин Александр Хмелев. Активист устроил акцию протеста во время крестного хода сторонников передачи Исаакиевского собора церкви.

10 января 2017 года губернатор Санкт-Петербурга заявил о решении властей отдать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет.