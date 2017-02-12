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У Исаакиевского собора задержали попытавшегося провести пикет священника

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Полиция задержала священника Ассоциации христианских евхаристических общин Александра Хмелева возле Исаакиевского собора за попытку провести одиночный пикет. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщил активист Динар Идрисов в Facebook.

По словам очевидца, Хмелев встал с плакатом, на котором было написано «Но Всевышний не в рукотворных храмах живет (Деяния 7:49). Музей — городу». «Полицейский бросился нему с криком "Провокатор!", вслед ему кинулись толпа полицейских», — отметил Идрисов.

Как сообщает «ОВД-Инфо», Хмелева обвинили в воспрепятствовании проведению шествия. Активист устроил одиночный пикет во время крестного хода сторонников передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ). Хмелев доставлен в первый Адмиралтейский отдел полиции.

10 января 2017 года губернатор Санкт-Петербурга заявил о решении властей отдать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование церкви на 49 лет.

Ассоциация христианских евхаристических общин (Association of Christian Eucharistic Congregations) входит в состав Кельтской церкви Германии в качестве независимой церковно-административной территориальной единицы.

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