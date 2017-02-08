Власти Петербурга приравняли встречи депутатов с избирателями к митингам

Встречи депутатов петербургского законодательного собрания Петербурга официально приравняли к митингам, их проведение будет согласовываться с правоохранительными органами, сообщает «Интерфакс».

«Встречи с избирателями могут проходить по-разному: в приемных, человек может встретиться во дворе с бабушками. Но то, что происходило на Марсовом поле 28 января, очевидно, имеет все признаки митинга», — уверен автор поправок, лидер городской фракции «Единой России» Александр Тетердинко.

На заседании заксобрания 8 февраля документ был принят сразу в первом и во втором чтениях, поскольку никаких поправок к нему не поступило. Поддержали поправки 38 депутатов, против проголосовали 11.

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12 февраля должна состояться очередная встреча жителей Петербурга с избирателями по вопросу передачи Исаакия РПЦ. Ее организатор, депутат заксобрания от «Яблока» Борис Вишневский, уверил потенциальных участников мероприятия, что к этому времени новый закон еще не вступит в силу.

Принятые поправки стали реакцией городских властей на прошедшую 28 января акцию протеста против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ) на Марсовом поле. Заявка на митинг была отклонена администрацией города, поэтому в итоге была организована как встреча с депутатами заксобрания. Пришли на нее около двух тысяч горожан.

8 февраля противники передачи Исаакия РПЦ организовали шуточную протестную акцию от лица вымышленной организации «Оскорбленная Россия». Активисты требовали законодательно запретить все массовые публичные акции, кроме крестных ходов и военных парадов, и передать церкви также здание городского парламента.