«Оскорбленная Россия» потребовала передать заксобрание Петербурга в ведение РПЦ

Противники передачи Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге в ведение Русской православной церкви (РПЦ) устроили костюмированный митинг перед зданием городского заксобрания. Участники митинга выступали от имени вымышленного движения «Оскорбленная Россия», сообщает в среду, 8 февраля, «РосБалт».

Собравшиеся заявляли о недовольстве акциями протеста, прошедшими на Марсовом поле и внутри самого собора, и распространяли листовки. Идущим на работу депутатам активисты предлагали на подносах хлеб-соль и конфеты «Оскорбинка».

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«Мы убеждены, что демонстративное фотографирование кощунников со словами "Музей — городу" не только оскорбляет каждого из нас, но и всех, еще способных оскорбиться в России и во всем мире», — говорится в флаерах. Участники пародийной акции также уверены, что «поднятие листов А4 с буквами является не только плевком в душу каждому россиянину, но и главной угрозой национальной безопасности нашей Родины».

«Доколе в нашем городе Святого Петра будут подвергаться размыванию исконные нравственные ориентиры, расшатываться духовные скрепы?» — отметили активисты.

Среди требований манифестантов — законодательный запрет на все массовые публичные акции, кроме крестных ходов и военных парадов, а также передача закса в ведение РПЦ. При этом городской парламент предлагается переименовать в Комитет государственной духовности, а спикеру Вячеславу Макарову присвоить титул обер-прокурора. К членам заксобрания предложено обращаться «депутат-батюшка».

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Власти Санкт-Петербурга приняли решение о передаче Исаакиевского собора РПЦ 10 января. Губернатор Георгий Полтавченко пообещал, что его музейные функции полностью сохранятся, однако решение вызвало протест части общественности. В городе проходят акции как сторонников, так и противников перехода здания в ведение церкви.