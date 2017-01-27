Суд отказался принимать иск о законности передачи Исаакиевского собора РПЦ

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга отказался рассматривать административный иск к комитету имущественных отношений о законности передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ). Об этом в пятницу, 27 января, сообщает ТАСС.

Как отмечается в документах суда, формальное решение городскими властями еще не принято, «а утвержденный план мероприятий не подменяет и не может подменять собой решения о передаче». Постановление суда может быть обжаловано в течение 15 дней.

Как сообщил РИА Новости один из авторов иска, депутат городского парламента Борис Вишневский, активисты подадут жалобу на отказ в начале следующей недели, а также обратятся к прокурору Петербурга. «Мы (...) считаем, что определение судьи незаконно. Подобные вопросы должны решаться в состязательном судебном процессе, а не лично судьей», — заявил он.

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Проживающие в Петербурге активисты считают незаконным распоряжение комитета имущественных отношений от 30 декабря 2016 года, касающееся использования Исаакиевского собора. По их мнению, оно, в частности, нарушает право граждан на доступ к культурным ценностям и благоприятную среду обитания.

10 января власти Санкт-Петербурга приняли решение о передаче Исаакиевского собора РПЦ. По словам губернатора города Георгия Полтавченко, его музейные функции полностью сохранятся.

Петербургская епархия впервые обратилась к администрации Северной столицы с просьбой о передаче Исаакиевского собора в 2015 году. Городское правительство отказало церкви. Против этой инициативы также выступил глава музейного комплекса Николай Буров.

Собор преподобного Исаакия Далматского — крупнейший православный храм Петербурга. Он имеет статус музея, при этом в нем ежедневно проводятся богослужения.