В РПЦ посоветовали директору Эрмитажа думать о музее вместо Исаакия

В Петербургской епархии прокомментировали письмо президента Союза музеев России, гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского к патриарху Кириллу, посвященное передаче Исаакиевского собора РПЦ. Глава епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Александр Пелин заявил «Интерфаксу», что Пиотровскому следовало бы подумать об Эрмитаже вместо Исаакия.

«Вообще Михаилу Борисовичу, если он ратует за Исаакиевский собор как за исторический памятник, может быть, имеет смысл больше заниматься историческими традициями Эрмитажа как одного из лучших музеев мира, а не устраивать там провокационные выставки, подобные выставке Яна Фабра? (Речь идет об экспозиции художника с чучелами животных, открывшейся в зале Нового Эрмитажа 21 октября — прим. «Ленты.ру») Может, стоит озаботиться этим?» — поинтересовался Пелин, отметив, что упомянутая экспозиция, по мнению верующих, пропагандирует культ смерти.

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В связи с этим священнослужитель посоветовал директору Эрмитажа «научиться слышать самому общественность, а потом уже выступать от имени общественности с какими-то просьбами». «Пора закрыть период XX столетия, завершить противостояние "белых" и "красных". В этом смысле передача Исаакиевского собора верующим явится важным символическим актом духовного примирения, нахождения консенсуса в обществе», — заключил протоиерей.

25 января Пиотровский направил патриарху письмо, в котором призвал рассмотреть вопрос о временном отзыве ходатайства о передаче собора в ведение Русской православной церкви. Такая мера, по мнению президента Союза музеев России, «позволит остановить общественное противостояние и найти наиболее мудрое и справедливое решение».

10 января власти Санкт-Петербурга согласились передать Исаакиевский собор РПЦ. При этом губернатор Георгий Полтавченко пообещал, что музейные функции полностью сохранятся. Впервые петербургская епархия обратилась с просьбой о передаче Исаакия в 2015 году, однако получила отказ.