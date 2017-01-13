Союз музеев осудил передачу Исаакиевского собора РПЦ

Творческий союз музейных работников Санкт-Петербурга расценивает передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ) как ликвидацию уникального музея. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Союза музеев России.

«Ради чего уничтожается музей? В том, что уничтожается, — сомнений нет, так как работа любого музея — это работа его коллектива, а понятно, что далеко не все сотрудники государственного учреждения культуры готовы стать работниками религиозной организации», — говорится в сообщении.

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Организация подчеркнула, что Исаакиевский собор — «уникальный музей, который не получает ни копейки из бюджета на текущие расходы». Представители союза назвали собор памятником подвигу музейных работников, которые в годы блокады Ленинграда «в труднейших условиях сохраняли для потомков и изучали доверенное им культурное наследие».

12 января вице-губернатор Петербурга Михаил Мокрецов заявил, что владельцем храма останется город. По его словам, речь идет о передаче собора не в собственность, а в безвозмездное пользование церкви, сообщила Национальная служба новостей (НСН).

10 января власти Санкт-Петербурга приняли решение о передаче Исаакиевского собора РПЦ. При этом, по словам губернатора Георгия Полтавченко, музейные функции полностью сохранятся.

Петербургская епархия впервые обратилась к администрации Северной столицы с просьбой о передаче Исаакиевского собора в 2015 году. Городское правительство отказало церкви. Против этой инициативы также выступил глава музейного комплекса Николай Буров.

Собор преподобного Исаакия Далматского — крупнейший православный храм Петербурга. Он имеет статус музея, при этом в нем ежедневно проводятся богослужения.