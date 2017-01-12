Более 120 тысяч человек выступили против передачи РПЦ Исаакиевского собора

Петицию против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви менее чем за два дня подписали более 25 тысяч человек. Всего обращение на сайте change.org, созданное год назад, поддержали более 120 тысяч человек.

Авторы петиции полагают, что передача музея в ведение церкви приведет к ограничению его посещения туристами. «Существуют небезосновательные опасения, что усилий РПЦ будет недостаточно для проведения масштабных реставраций уникальных объектов культурного наследия, просто поддержания их в надлежащем состоянии. Будет полностью ликвидирована образовательная и просветительская составляющая», — отмечается в тексте.

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Также жители города 11 января создали сайт, на котором размещено обращение с призывом не передавать Исаакий РПЦ. За сутки его подписали более 12 тысяч человек.

По сообщению Национальной службы новостей (НСН), в пятницу, 13 января, противники передачи Исаакиевского собора церкви проведут акцию на ступенях храма. Мероприятие пройдет в формате встречи с депутатами, не требующей предварительного согласования.

Решение о передаче власти Петербурга приняли 10 января. При этом, по словам губернатора Георгия Полтавченко, хотя дальнейшее содержание собора будет возложено на церковь, музейные функции должны полностью сохраниться. Однако в Минкульте усомнились в подобной возможности.

В конце июля 2015 года Петербургская епархия обратилась к городским властям с просьбой передать Исаакиевский собор церкви в безвозмездное пользование. Предложению тогда воспротивился глава музейного комплекса Николай Буров, а также ряд деятелей культуры. В результате РПЦ отказали.

Исаакиевский собор строился с 1818 по 1858 год по проекту архитектора Огюста Монферрана. В настоящее время музейный комплекс собора принадлежит Санкт-Петербургу и имеет статус памятника культуры федерального значения. На его территории согласовано проведение более двухсот богослужений в год.