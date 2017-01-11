На Исаакиевском соборе повесили баннер «Не РПЦ»

Молодежное движение «Весна» провело акцию против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. На храме днем в среду, 11 января, вывесили баннер с надписью «Не РПЦ». Фотографию активисты выложили в Twitter.

Как рассказали «Фонтанке» очевидцы и участники мероприятия, изначально планировалось вывесить баннер «Слава богу, не РПЦ», который бы состоял из трех частей. Однако из-за того, что за молодыми людьми постоянно следовали полицейские, удалось повесить лишь одну из растяжек.

Она находилась на колоннаде три минуты, после чего сотрудники правоохранительных органов ее сняли. Никто из представителей «Весны» задержан не был.

10 января губернатор Георгий Полтавченко заявил, что решение о передаче РПЦ Исаакиевского собора принято. В 2015-м власти города отказывались это делать.

Собор преподобного Исаакия Далматского — крупнейший православный храм Санкт-Петербурга. Имеет статус музея, богослужения проводятся ежедневно.