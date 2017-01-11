Исаакиевский собор попробуют вернуть Петербургу через суд

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский намерен обжаловать в суде передачу Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви. Об этом он написал на своей странице в Facebook в среду, 11 января.

«Губернатор [Санкт-Петербурга Георгий] Полтавченко заявил, что вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ решен. На мой взгляд, это огромная ошибка. И она будет исправлена», — заявил Вишневский.

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10 января власти Петербурга согласовали передачу Исаакиевского собора в пользование РПЦ. Как заверил Полтавченко, здание полностью сохранит музейные функции. Собор будет передан церкви в конце 2017 года.

В июле 2015 года Петербургская епархия обратилась к городским властям с просьбой передать Исаакиевский собор церкви в безвозмездное пользование. Против идеи выступил глава музейного комплекса Николай Буров, а также ряд деятелей культуры. Вопрос планировали решить на референдуме, однако он так и не состоялся.

Музейный комплекс Исаакиевского собора имеет статус памятника культуры федерального значения. На его территории согласовано проведение более двухсот богослужений в год.