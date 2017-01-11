В Минкульте усомнились в музейном будущем отданного РПЦ Исаакиевского собора

Министерство культуры России усомнилось в возможности сохранить музейно-просветительскую деятельность Исаакиевского собора после его передачи Русской православной церкви. Об этом в среду, 11 января, сообщили kp.ru в пресс-службе ведомства.

«Мы полагаем, что при передаче Исаакиевского собора сохранение за ним нынешних музейных функций возможно лишь теоретически», — считают в министерстве.

«Здесь на уровне соглашений между музеем и епархией созданы специальные условия посещения. При этом должности директора музея и настоятеля монастыря занимает один человек, единолично сочетая в себе все соответствующие функции», — добавили собеседники издания.

Материалы по теме «Сложно подобрать подходящее слово» Зачем РПЦ Исаакиевский собор

10 января сообщалось, что власти Санкт-Петербурга приняли решение о передаче собора РПЦ. При этом, по словам губернатора Георгия Полтавченко, музейные функции полностью сохранятся. Новость вызвала неоднозначную реакцию. Так, местный депутат Борис Вишневский заявил о намерении вернуть собор городу через суд.

Координатор движения «Архнадзор», член Совета при президенте РФ по культуре и искусству Константин Михайлов, в беседе с Национальной службой новостей (НСН) отметил, что городским властям следовало бы представить общественности концепцию его дальнейшего существования.

Петербургская епархия впервые обратилась к администрации Северной столицы с просьбой о передаче Исаакиевского собора в 2015 году. Городское правительство отказало, заявило, что в текущей экономической ситуации это невозможно, так как расходы по реставрации, содержанию и охране лягут на собственника здания — город, а это повлечет за собой урезание бюджета других программ. Против идеи также выступили глава музейного комплекса Николай Буров и некоторые деятели культуры.

Собор преподобного Исаакия Далматского — крупнейший православный храм Петербурга. Имеет статус музея, богослужения проводятся ежедневно.