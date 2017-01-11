РПЦ попросила петербуржцев обойтись без революций из-за Исаакиевского собора

Передача Исаакиевского собора РПЦ поможет усилить его значение и как музея, и как святыни. Жителям Петербурга, которые против этого решения городских властей, не нужно «устраивать революции». Такое мнение высказал председатель экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации, член патриаршего совета по культуре, протоиерей Леонид Калинин, передает в среду, 11 января, ТАСС.

Решение о передаче собора священнослужителям вызвало неоднозначную реакцию. «Не нужно строить баррикады и вновь пытаться устраивать революцию. Мы это прошли и слишком дорого за это заплатили», — обратился Калинин к горожанам. «Я думаю, что общими усилиями мы сможем показать всему миру, что мы не только умеем друг с другом драться и стрелять друг в друга, но и можем вместе делать добрые дела», — уверен он.

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По словам Калинина, музейные функции собора после его передачи церкви не пострадают. «Я уверен в том, что поменяются только акценты местами. Если сейчас прежде всего это музей, а потом храм, то будет сначала храм, а уже потом музей», — считает он. Передача церкви, как считает эксперт, даст больше возможностей показывать памятник «и верующим людям, и неверующим людям, и иностранным туристам».

«Опираясь на международный опыт, мы сможем поднять значение Исаакиевского собора на еще более высокую планку и представить его нашим соотечественникам, независимо от их вероисповедания, отношения к вере, максимально качественно, с добрым сердцем», — сказал Калинин.

Координатор движения «Архнадзор», член Совета при президенте России по культуре и искусству Константин Михайлов в интервью Национальной службе новостей (НСН) высказал мнение, что в связи с передачей собора в ведение РПЦ городским властям следовало бы представить общественности концепцию его дальнейшего существования. «Нужно понимать, каким образом будет обеспечиваться его сохранность как памятника архитектуры, как он будет функционировать, как будет осуществляться экскурсионная деятельность и, главное, кем будет финансироваться его поддержание и реставрация в последующие годы», — заявил эксперт.

Накануне стало известно, что власти Санкт-Петербурга приняли решение о передаче собора РПЦ. При этом, по словам губернатора Георгия Полтавченко, музейные функции полностью сохранятся. Новость вызвала неоднозначную реакцию, многие жители города были против. Так, местный депутат Борис Вишневский заявил о намерении вернуть собор городу через суд.

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Петербургская епархия впервые обратилась к администрации Северной столицы с просьбой о передаче Исаакиевского собора в 2015 году. Городское правительство отказало, заявив, что в текущей экономической ситуации это невозможно, так как расходы по реставрации, содержанию и охране лягут на собственника здания — город, а это повлечет за собой урезание бюджета других программ. Против идеи также выступили глава музейного комплекса Николай Буров и некоторые деятели культуры.