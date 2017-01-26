Директор Эрмитажа выступил против передачи Исаакиевского собора РПЦ

Президент Союза музеев России и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский направил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу письмо по поводу передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщает «Интерфакс».

«В своем письме Пиотровский выразил убеждение, что мир в душах людей и согласие в обществе важнее любого имущества и предложил патриарху рассмотреть вопрос о временном отзыве ходатайства о передаче собора. Это, по мнению президента Союза музеев России, позволит остановить общественное противостояние и найти наиболее мудрое и справедливое решение», — говорится в обращении.

По мнению Пиотровского, церкви уже отданы практически все храмы, необходимые для возрождения религиозной жизни, отмечает Вести.Ru.

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10 января власти Санкт-Петербурга приняли решение о передаче Исаакиевского собора РПЦ. При этом, по словам губернатора Георгия Полтавченко, музейные функции полностью сохранятся.

Петербургская епархия впервые обратилась к администрации Северной столицы с просьбой о передаче Исаакиевского собора в 2015 году. Городское правительство отказало церкви. Против этой инициативы также выступил глава музейного комплекса Николай Буров.

По информации Федерального агентства новостей, в 2016 году на содержание Исаакиевского собора было потрачено 173 миллиона рублей (без учета зарплаты музейных работников). Из них 93 миллиона рублей — ежегодную реставрацию и 80 миллионов — на кондиционирование и вентиляцию.

Собор преподобного Исаакия Далматского — крупнейший православный храм Петербурга. Он имеет статус музея, при этом в нем ежедневно проводятся богослужения.