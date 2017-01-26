Старообрядцы захотели вернуть свои храмы вслед за РПЦ

Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий попросил депутатов Государственной Думы помочь вернуть храмы, проданные в начале 1990-х годов. Об этом в четверг, 26 января, сообщает РИА Новости.

«Мы говорим об оскорблении чувств верующих; на мой взгляд, оно и в том, что сегодня так и не переданные Церкви храмы используются, мягко скажем, не по назначению», — сказал священнослужитель на круглом столе в рамках V парламентских Рождественских встреч.

По его словам, в бывших храмах расположены рестораны и спортивные залы, а суды с ними у старообрядцев «не получаются». «Хотел бы попросить законодателей, чтобы как-то эту коллизию разрешить», — добавил митрополит.

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Он напомнил, что существует законодательная база, которая предусматривает выделение земель религиозным организациям, но чиновники под различными предлогами отказывают старообрядческой церкви в этом. «Хочется попросить, чтобы чиновники имели ответственность за эти проволочки», — обратился предстоятель РПСЦ к депутатам.

Ранее в январе власти Санкт-Петербурга приняли решение о передаче Исаакиевского собора РПЦ. При этом, по словам губернатора Георгия Полтавченко, музейные функции полностью сохранятся. Собственником собора останется город.

Позже в том же месяце стало известно, что Крымская и Симферопольская епархия готовит запрос в Росимущество о передаче 24 объектов заповедника «Херсонес Таврический». В РПЦ напомнили, что на территории музея находятся строения, ранее принадлежавшие Херсонесскому Князь-Владимирскому мужскому монастырю.

Старообрядческие церкви и монастыри были закрыты в ходе массовых репрессий против приверженцев движения в 1930-х годах.

Старообрядчеством называется течение в православии, не принявшее богослужебной реформы патриарха Никона (середина XVII века). Общая численность старообрядцев на территории России оценивается в 1,5-2 миллиона человек.