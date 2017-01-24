В РПЦ открестились от надежд на скорую передачу «Херсонеса Таврического»

Говорить о передаче РПЦ объектов музея-заповедника «Херсонес Таврический» сейчас рано. Об этом во вторник, 24 января, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, его слова размещены на сайте отдела.

«Разговоры о передаче объектов заповедника являются беспочвенными до предоставления для находящихся в заповеднике музейных коллекций необходимых помещений, на которые согласится музей. Речь идет исключительно о передаче храмов и монастырских строений, а не иных музейных объектов», — отметил Легойда.

Кроме того, он посоветовал не сравнивать ситуацию вокруг «Херсонеса Таврического» с передачей РПЦ Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.

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В Министерстве культуры, в ведении которого находится заповедник, назвали вопрос о смене владельца «Херсонеса» дискуссионным. Директор музея Светлана Мельникова заявила, что учреждению в случае передачи Церкви может быть нанесен серьезный ущерб.

23 января сообщалось, что Крымская и Симферопольская епархия готовит запрос в Росимущество о передаче 24 объектов заповедника. В РПЦ напомнили, что на территории музея находятся строения, ранее принадлежавшие Херсонесскому Князь-Владимирскому мужскому монастырю.

В 2013 году «Херсонес Таврический» был включен в список культурного наследия ЮНЕСКО.