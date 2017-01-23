Минкультуры заявило о дискуссионности претензий церкви на «Херсонес Таврический»

В Минкультуры назвали дискуссионным вопрос о передаче церкви 24 объектов историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический». Об этом «Интерфаксу» сообщил первый замминистра культуры Владимир Аристархов.

«По закону мы обязаны отдавать церкви имущество, которое ранее было церковным, но с одним условием: если музей получит адекватную замену этим помещениям. Вопрос о целесообразности отдачи этого объекта — дискуссионный. Требуется обсуждение с церковью и музейным сообществом, с нашим министерством», — сказал он.

Директор «Херсонеса Таврического» Светлана Мельникова заявила Национальной службе новостей (НСН), что передача зданий заповедника церкви может нанести ему серьезный ущерб. «Надо понимать, что в тех зданиях, на которые претендует Симферопольская епархия, находятся экспозиционные площади музея, фондохранилище, реставрационные мастерские», — сказала Мельникова.

Ранее 23 января стало известно, что Крымская и Симферопольская епархия готовит повторный запрос в Росимущество о передаче ей 24 объектов музея-заповедника «Херсонес Таврический», которые ранее принадлежали Владимирскому мужскому монастырю. Об этом РИА Новости сообщил настоятель Владимирского собора на территории заповедника Сергий Халюта. «Процесс передачи объектов церкви может длиться годы и десятилетия. Чтобы передать эти объекты, нужно построить полноценный музейный комплекс. Это должно быть сделано государством», — сказал он..

Национальный заповедник «Херсонес Таврический» — археологический памятник, музейный и научно-исследовательский центр. В его состав входит древнее городище, участки сельскохозяйственной округи, так называемой хоры, а также средневековые крепости Чембало и Каламита. В 2013 году он был внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО.

На территории комплекса находится Владимирский собор. Церковь была возведена в XIX веке на месте крещения святого равноапостольного князя Владимира.