Депутатов предложили наделить правом вето на передачу имущества церкви

Член Совета Федерации от Санкт-Петербурга Вадим Тюльпанов внес в Госдуму законопроект, наделяющий депутатов правом вето на передачу имущества религиозного назначения из государственной собственности. Об этом в среду, 25 января, сообщает РИА Новости.

Сейчас в федеральном законе не определена роль законодательных органов субъектов России при рассмотрении подобных вопросов. Предлагаемые сенатором поправки призваны устранить этот пробел, уточняет агентство. Документ пока не зарегистрирован в думской базе законопроектов.

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Тюльпанов считает, что власти должны принимать решение о передаче недвижимого имущества церкви и планировать этот процесс только после согласования с законодателями, так как они должны отражать интересы избирателей. Причем этот процесс, по мнению сенатора, должен быть публичным.

Согласно документу, отсутствие согласования с депутатами может стать основанием для отказа в передаче в собственность или безвозмездное пользование госимущества религиозного назначения.

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18 января в зале городского заксобрания произошла стычка между несколькими депутатами от партии «Единая Россия» и «яблочником» Михаилом Амосовым из-за споров о передаче собора.