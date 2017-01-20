Защитники Исаакия собрались подать в суд на Смольный

Организаторы митинга в защиту Исаакиевского собора намерены подать в суд на комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга, который собирается передать здание Русской православной церкви (РПЦ). Об этом в пятницу, 20 января, сообщил dp.ru депутат Законодательного собрания города Борис Вишневский.

По его словам, активисты намерены оспорить в суде постановление от 30 декабря, в котором говорится, что «на основании заявления РПЦ Смольный планирует передать церкви Исаакиевский собор».

По данным депутата, такого обращения от церкви городским властям не поступало. «Никакого заявления нет, но Смольный уже готовится его удовлетворять. Это юридический абсурд», — заявил Вишневский.

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По информации издания Neva Today, Смольный отклонил заявку на митинг в защиту Исаакиевского собора, который организаторы планировали провести на Марсовом поле 28 января.

При этом 13 января в Петербурге состоялась акция против передачи Исаакия РПЦ. Как сообщает Национальная служба новостей (НСН), мероприятие прошло в формате встречи депутатов с избирателями, которая не требует предварительного согласования. В акции участвовали около 100 человек.

Директор Государственного музея «Исаакиевский собор» Николай Буров 11 января в интервью телеканалу «360» выразил сомнение в том, что после передачи РПЦ этот комплекс продолжит функционировать в нынешнем качестве. «Если происходит такое действие, то музей фактически перестает существовать на 90-м году своей жизни. Будем считать, что это естественная смерть, хотя больше похоже на казнь», — сказал Буров.

10 января власти Санкт-Петербурга приняли решение о передаче Исаакиевского собора РПЦ. При этом, по словам губернатора Георгия Полтавченко, музейные функции полностью сохранятся.