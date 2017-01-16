Петербургские депутаты помолятся о благополучном законодательном сезоне

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга перед первым заседанием весенней сессии, которое состоится 18 января, пройдет молебен о благополучном проведении законодательного сезона. Об этом сообщили депутаты, получившие приглашение принять участие в службе в домовой церкви Мариинского дворца, передает «Фонтанка» в понедельник, 16 января.

Настоятель домового храма ЗакСа, протоиерей Петр Мухин подтвердил, что на среду запланирована Божественная литургия, однако отметил, что проводится она почти ежедневно. Священнослужитель уточнил, что 18 января служба будет посвящена предстоящему празднику Крещения Господне.

«Всем, кто придет, я, конечно, пожелаю мира и благоразумия», — сказал Мухин.

Материалы по теме «Сложно подобрать подходящее слово» Зачем РПЦ Исаакиевский собор

Не исключено, что в ходе мероприятия будет затронут вопрос передачи Русской православной церкови (РПЦ) Исаакиевского собора, активно поддерживаемый спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым, отмечает издание.

Ранее в понедельник стало известно, что в Ялте 19 января в праздник Крещение состоится молебен о сохранении и развитии крымских курортов. Церемония также будет посвящена удачному проведению туристического сезона 2017 года. После богослужения запланировано купание в море.

10 января власти Петербурга решили передать Исакиевский собор РПЦ. При этом, по словам губернатора Георгия Полтавченко, его музейные функции должны полностью сохраниться, хотя дальнейшее содержание собора будет возложено на церковь. Творческий союз музейных работников Санкт-Петербурга осудил перевод собора в ведение РПЦ.