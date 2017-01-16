В Крыму помолятся о развитии курортов и удачном туристическом сезоне

В Ялте в христианский праздник Крещение Господне 19 января состоится молебен о сохранении и развитии крымских курортов. Об этом в понедельник, 16 января, сообщает пресс-служба городской администрации.

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Церемония также будет посвящена удачному проведению туристического сезона 2017 года. Молебен проведут по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря. После богослужения запланировано традиционное купание в море.

По данным министерства курортов Крыма, с начала 2016 года и по 23 декабря в регионе побывали 5,5 миллиона туристов. Это на 21,6 процента больше показателей за тот же период 2015 года.

В декабре 2016 года глава Государственного совета республики Владимир Константинов рассказал, что Крым надеется увеличить число путешественников до 10 миллионов человек в 2019 году.

