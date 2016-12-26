Власти Крыма отчитались о 5,5 миллиона туристов за год

С начала года и по 23 декабря в Крыму побывали более 5,5 миллиона гостей, что на 21,6 процента больше показателей за аналогичный период 2015 года. Об этом говорится в пресс-релизе министерства курортов и туризма республики, поступившем в «Ленту.ру» в понедельник, 26 декабря.

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Южный берег оказался самым востребованным у отдыхающих регионом Крыма. Его посетили 46 процентов от общего числа туристов. Западный берег Крыма принял 31 процент путешественников, Восточный — 18,5 процента, другие районы — 4,5 процента.

В середине декабря председатель Государственного совета республики Владимир Константинов предположил, что число путешественников в регионе увеличится до 10 миллионов человек в 2019 году.

В сентябре Минкурортов Крыма сообщало о том, что на полуострове отдохнули 4,61 миллиона человек, что практически равно турпотоку за весь 2015 год.

