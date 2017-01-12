Названы условия лишения РПЦ Исаакиевского собора

Русскую православную церковь (РПЦ) могут лишить права на пользование Исаакиевским собором в Санкт-Петербурге в случае несоблюдения условий хранения музейных ценностей. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Михаил Мокрецов, сообщает «Интерфакс».

По его словам, интерьеры собора, иконостас и неотделимые предметы являются частью музейного фонда, и их оборот регулируется специальными нормами. «Должен быть заключен договор с новым пользователем объекта на сохранность музейных предметов. Договор очень жесткий. Неисполнение этих обязательств, безусловно, приводит к расторжению договора пользования объектом», — рассказал Мокрецов, отметив, что в первую очередь будут описаны все музейные фонды.

Материалы по теме «Сложно подобрать подходящее слово» Зачем РПЦ Исаакиевский собор

Вице-губернатор также отметил, что юридический статус собора не меняется, его собственником остается Петербург. «Все права и ответственность собственника вытекают из этого статуса. Мы обязаны объект содержать в надлежащем состоянии», — подчеркнул он.

Депутат Госдумы, ранее входивший в Законодательное собрание Петербурга, Виталий Милонов поддержал передачу Исаакиевского собора РПЦ. «Церковь должна быть церковью. И государь-император ее строил церковью. Все прекрасно понимают, что музей будет работать не хуже, а даже лучше», — сказал Милонов в интервью kp.ru.

10 января власти Петербурга решили передать собор РПЦ. При этом, по словам губернатора Георгия Полтавченко, хотя дальнейшее содержание собора будет возложено на церковь, музейные функции должны полностью сохраниться. Однако в Минкульте усомнились в подобной возможности.

Летом 2015 года Петербургская епархия обратилась к городским властям с просьбой передать Исаакиевский собор церкви в безвозмездное пользование. Против тогда выступил глава музейного комплекса Николай Буров, а также ряд деятелей культуры. В результате РПЦ отказали.