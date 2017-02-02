Народные сходы предложили приравнять к политическим демонстрациям

Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров считает необходимым приравнять народные сходы к политическим демонстрациям. Об этом парламентарий сообщил в четверг, 2 февраля, телеканалу RT.

По его словам, он подготовил ряд поправок в закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Согласно документу, если граждане организованы каким-либо лицом и имеют единую политическую цель, то их акции признаются публичным мероприятием, несмотря на отсутствие символики и официальных требований. То есть, проведение акции станет невозможным без одобрения властей.

«Все вокруг понимают, что так называемые народные сходы — это политическая демонстрация, но законом этот момент не прописан. Этим законодательным пробелом пользуются чаще всего экстремисты, ведь нет никакой проблемы для нормального политического сообщества получить разрешение на митинг», — пояснил он.

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов поддержал идею коллеги. По его словам, сегодня нередки случаи, когда организаторы массовых акций пытаются пойти в обход правил. «Безусловно сейчас, когда многие пытаются сжульничать и обманывать государство и общество, не сообщая о митингах, а маскируя их под народные сходки, нужно провести более четкую грань», — отметил парламентарий в интервью Национальной службе новостей (НСН).

Накануне законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в первом чтении законопроект, который приравнивает общение граждан с депутатами регионального парламента к митингам. Инициатива депутатов стала реакцией на прошедшую в субботу, 28 января, акцию протеста против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ) на Марсовом поле, в которой приняли участие около двух тысяч горожан.