Столичные власти отказались согласовать митинг против декриминализации побоев

Власти Москвы отказались согласовать проведение митинга против декриминализации домашнего насилия на Болотной площади. Ответ столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции опубликован на странице мероприятия в Facebook.

В мэрии посчитали, что в указанном месте отсутствует площадка для проведения публичного мероприятия с заявленным числом участников. «Кроме того, проведение митинга на Болотной площади создаст помехи движению пешеходов и транспортных средств, ограничит доступ москвичей к объектам инфраструктуры, нарушит права граждан, не участвующих в указанном мероприятии», — говорится в письме департамента.

Организаторы собираются подать новую заявку на проведение мероприятия 4 февраля в парке «Сокольники». Отказ департамента будет обжалован в суде.

Митинг планировалось провести 28 января на Болотной площади. Заявленная численность участников — тысяча человек.

11 января Госдума приняла в первом чтении законопроект, переводящий совершенные впервые домашние побои из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения. За повторные побои граждане будут преследоваться по уголовной статье.