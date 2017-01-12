Правозащитница предложила запретить агрессорам приближаться к своим жертвам

Правозащитница Алена Попова, основатель и руководитель фонда Human Capital, в беседе с «Лентой.ру» рассказала о том, каким должен быть закон о домашнем насилии.

По ее словам, прежде всего в нем должен быть прописан механизм охранного ордера, согласно которому агрессору, приблизившемуся к своей жертве, будет грозить тюремное заключение. «Охранное предписание также хорошо работает, если жертва сама идет на контакт — значит, она осознает степень опасности, и тогда ордер отменяется», — пояснила правозащитница.

Кроме того, в законе должно содержаться положение о переводе частного обвинения в частно-публичное. В этом случае жертве не придется самой писать заявление о возбуждении уголовного дела и самостоятельно собирать доказательства, это будет обязан сделать сотрудник полиции по факту совершения преступления.

Как говорит Попова, такой законопроект уже существует и лежит на столе Тамары Плетневой, председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей. Более того, на него получен положительный отзыв правительства. «Это единственный разумный выход из сложившейся ситуации» — резюмировала правозащитница.

Госдума 11 января в первом чтении приняла законопроект, переводящий домашние побои из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения. Алена Попова провела пикет у здания нижней палаты, протестуя против этой инициативы.