В России задумались о создании центров реабилитации для домашних тиранов

В России могут быть созданы центры реабилитации для мужчин, которые избивают жен и детей. Соответствующая инициатива обсуждалась на заседании правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав детей. Об этом RT сообщил замглавы Министерства образования Вениамин Каганов.

Он отметил, что нередко женщинам приходится покидать дом, столкнувшись с домашним насилием. «Справедливее было бы, если бы было наоборот — помещать куда-то мужчин на время, чтобы они не мешали своей семье жить», — заметил Каганов.

Отмечается, что по поручению вице-премьера Ольги Голодец Минтруд должен проработать данный вопрос до 15 апреля.

11 января Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект, переводящий домашние побои, совершенные впервые, из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения.

Летом 2016 года президент России Владимир Путин подписал закон, который перевел преступления по ряду статей в разряд административных правонарушений. Согласно документу, побои, нанесенные неблизким людям, были исключены из УК РФ.