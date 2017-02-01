Петербургский закс решил приравнять встречу депутатов с гражданами к митингу

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в первом чтении законопроект, который приравнивает общение граждан с депутатами регионального парламента к митингам. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает информационное агентство Regnum.

В настоящее время публичные встречи парламентариев с избирателями выведены из-под действия законодательства о митингах, и их не нужно согласовывать с городскими властями.

Автором законодательной инициативы является глава фракции «Единой России» в заксобрании Санкт-Петербурга Александр Тетердинко. Документ стал реакцией на прошедшую в субботу, 28 января, акцию протеста против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ) на Марсовом Поле, в которой приняли участие около двух тысяч горожан. Администрация города отказала организаторам в согласовании митинга, поэтому они провели мероприятие в форме встречи с депутатами заксобрания.

«Эта акция попирает федеральное законодательство», — сказал Тетердинко. По его мнению, принятие разработанного им законопроекта позволит «установить законность» в городе.

Петербургские власти объявили о решении вопроса по передаче Исаакия в безвозмездное пользование РПЦ сроком на 49 лет ранее в январе. Губернатор Георгий Полтавченко пообещал, что музейные функции будут полностью сохранены.