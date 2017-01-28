Сторонники и противники передачи Исаакия РПЦ вышли на улицы Петербурга

На Марсовом поле в Санкт-Петербурге в субботу, 28 января, проходят митинги сторонников и противников передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Об этом с места событий сообщает корреспондент РИА Новости.

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В поддержку этого решения выступают православные активисты и члены Национального освободительного движения. Они участвуют в согласованных властями акциях, передает «Интерфакс». Кроме того, в центре Петербурга, как пишет в Facebook один из местных жителей, были развешены баннеры в поддержку перехода собора в пользование церкви.

В главке МВД по Петербургу и Ленинградской области рассказали ТАСС, что против передачи Исаакия митинговали около двух тысяч горожан. Данная акция не была согласована с властями, поэтому мероприятие прошло в формате встречи с депутатами городского заксобрания. Некоторые участники держали в руках белые воздушные шары с надписью «Не РПЦ».

Туманные питерские юноши Фото опубликовано @beatrixaruna

Стычек между митингующими замечено не было.

10 января петербургские власти согласились передать Исаакиевский собор РПЦ. При этом губернатор Георгий Полтавченко пообещал, что музейные функции полностью сохранятся. Впервые петербургская епархия обратилась с просьбой о передаче Исаакия в 2015 году, однако тогда получила отказ.