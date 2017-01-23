Милонов призвал сохранить доступ в Исаакиевский собор для туристов

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил за сохранение доступа в Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге для туристов после передачи его Русской православной церкви. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает Национальная служба новостей (НСН).

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По словам Милонова, в Северной столице уже стало давней традицией открывать религиозные объекты для путешественников. «Вот только что из Казанского собора вышел. Какой там дресс-код китайцы соблюдают? Они свой китайский дресс-код соблюдают, с селфи-палками бегают, фоткаются, никому не мешают. Мы им не мешаем, они нам не мешают», — отметил депутат.

Вместе с тем в зону для молитв будут допускаться только верующие, пришедшие в собор ради этого религиозного обряда, добавил Милонов.

В субботу, 21 января, министр культуры Владимир Мединский заявил, что главным условием передачи Исаакиевского собора РПЦ должно быть облегчение доступа туда для граждан.

Власти Петербурга приняли решение предоставить этот православный храм в пользование церкви 10 января. Губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко заверил, что собор полностью сохранит музейные функции.