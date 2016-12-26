Названа самая популярная у туристов достопримечательность России

Самой популярной у туристов со всего мира достопримечательностью России был признан храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает британский портал скидочных купонов Vouchercloud.

Эксперты компании составили карту наиболее привлекательных для путешественников мест в каждой из стран, основываясь на данных туристического сервиса TripAdvisor.

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Главной достопримечательностью Белоруссии стала Брестская крепость, Украины — Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького в Харькове.

В Турции у туристов наибольшим вниманием пользуется собор Айя-София в Стамбуле. Участок Великой Китайской стены Мутяньюй оказался лидером среди достопримечательностей КНР. В США самым популярным у отдыхающих стал Центральный парк в Нью-Йорке.

Во Франции зарубежные гости активнее всего интересуются музеем изобразительных искусств д'Орсе (Париж), в Великобритании — музеем фильмов о Гарри Поттере (Лондон), в Германии — железнодорожным макетом «Миниатюрная страна чудес» (Гамбург).

В мае храм Спаса на Крови вошел в десятку лучших достопримечательностей мира по версии TripAdvisor.