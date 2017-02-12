У Исаакиевского собора прошел крестный ход перед протестной акцией

Крестный ход с молитвенным пением к преподобному Исаакию Далматскому прошел у Исаакиевского собора в Петербурге. Об этом сообщает «Интерфакс» в воскресенье, 12 февраля.

В 13:00 противники передачи собора Русской православной церкви (РПЦ) проведут возле него протестную акцию. По словам депутата законодательного собрания Бориса Вишневского, мероприятие пройдет в формате встречи с избирателями. Протестующие планируют встать вокруг Исаакиевского собора, надев синие ленточки.

8 февраля власти Петербурга официально приравняли встречи депутатов с избирателями к митингам. Их проведение должно согласовываться с правоохранительными органами.

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Принятые поправки стали реакцией городских властей на прошедшую 28 января акцию протеста против передачи Исаакиевского собора церкви на Марсовом поле. Администрация Петербурга отклонила заявку на митинг, поэтому акция была организована как встреча с депутатами заксобрания. На нее пришли около двух тысяч горожан.

10 января 2017 года губернатор Санкт-Петербурга заявил о решении властей отдать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование церкви на 49 лет.