Минкульт предрек ограничение на посещение Исаакия после передачи РПЦ

Русской православной церкви (РПЦ) придется ввести ограничения на посещение Исаакиевского собора в случае передачи храма под ее управление. Об этом первый замминистра культуры России Владимир Аристархов рассказал ТАСС в четверг, 16 февраля.

«Насколько я помню, 2,8 миллиона посетителей приходят в Исаакий ежегодно по билетам за деньги. Если вход будет свободным, то людей там будет еще больше, как в метро в час пик. Пусть они подумают, что сделать, чтобы ограничить доступ, хотя для церкви это сложно», — заявил Аристархов.

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Чиновник сравнил положение храма с аналогичной ситуацией вокруг музея-заповедника Херсонес-Таврический в Крыму.

«Втрое подскочило число посетителей. И это реальная угроза сохранности памятника. То же самое с Исаакием, там поток туристов гораздо больше, чем в Херсонесе», — отметил замминистра.

10 января власти Петербурга согласились передать Исаакиевский собор РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет. Губернатор Георгий Полтавченко пообещал, что музейные функции здания сохранятся. Впервые Санкт-Петербургская епархия обратилась с просьбой о передаче Исаакия в 2015 году, однако тогда им отказали.