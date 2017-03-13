Матвиенко обнаружила в России «самоубийственные пандусы» для инвалидов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что во многих регионах создание безбарьерной среды идет формально, сообщает «Интерфакс».

«Я говорю прежде всего про самоубийственные пандусы, тактильную плитку на тротуарах, которая порой ведет в никуда, неработающие устройства для глухих и слепых», — сказала она.

Матвиенко призвала активнее оснащать пандусами уже построенные здания, сообщает агентство «Москва». «Надо действовать, потому что невозможно смотреть, когда инвалид или мама с коляской не могут съехать по лестнице, это безобразие, это копеечная история, просто недостаточно внимания», — подчеркнула она.

В январе в больнице Уфы 55-летней пациентке с переломом ноги пришлось ползти на второй этаж по лестнице. В медучреждении длительное время не работал лифт, а пандусы отсутствовали. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дел, главврач больницы был уволен по решению главы Башкирии Рустэма Хамитова.

В июле 2016 года инвалид из Красноярска покончил с собой после трех лет безуспешных попыток договориться с чиновниками об установке пандуса в подъезде. По плану сделать это предполагалось в 2038 году.