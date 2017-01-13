В Уфе возбудили дело из-за ползавшей по лестнице в больнице женщины

В Уфе возбудили уголовное дело по факту нарушений в больнице, где пациентке с травмированной ногой пришлось ползти по лестнице на второй этаж, сообщается на сайте следственного управления СКР по Республике Башкортостан.

Дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

«По версии следствия, в период с 2011 по 2017 год неустановленные пока лица в помещении поликлинического отделения №1 городской клинической больницы №13 города Уфы не обеспечили наличие в поликлинике работающего лифтового оборудования, предназначенного для доставления пациентов, в том числе и маломобильных групп населения, по этажам», — отмечается в сообщении управления.

Уточняется, что из-за данных нарушений в поликлинике 55-летней пациентке с переломом левой ноги пришлось добираться на второй этаж с риском для жизни и здоровья.

12 января главврач больницы был уволен по решению главы Башкирии Рустэма Хамитова. По его словам, руководитель медучреждения в течение двух лет «под разными предлогами он уходил от вопроса ввода в эксплуатацию лифта».

Ранее в январе региональная прокуратура начала проверку появившейся в СМИ информации о том, что в поликлинике №1 городской клинической больницы №13 женщине, после операции передвигавшейся исключительно при помощи ходунков, пришлось ползти по лестнице на рентген. Специализированный кабинет в поликлинике находится на втором этаже, лифт не работает, а пандусы и коляски отсутствуют. При этом отмечалось, что медперсонал не попытался помочь пациентке.