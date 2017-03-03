Россияне оценили деятельность женщин-политиков

Большинство россиян (66 процентов) одобряют участие женщин в политике и не против того, чтобы они занимали высшие государственные посты. Таковы результаты соцопроса «Левада-центра», передает «Интерфакс» в пятницу, 3 марта.

В то же время, по данным социологов, в 2016 году этот показатель был выше и составлял 77 процентов. Не одобряют ведение женщинами политической деятельности 30 процентов (ранее 20 процентов).

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Кроме того, снизился процент граждан, согласных с тем, чтобы женщины занимали высшие государственные посты наравне с мужчинами: 56 против 64 в прошлом году. Против этого высказались 38 процентов участников исследования (ранее 28 процентов).

Увидеть женщину-президента в ближайшие 10-15 лет готов каждый третий (33 процента), не готовы — более половины (54 процента).

Большинство россиян считают, что в настоящий момент больше шансов добиться продвижения по службе у мужчин (48 процентов), чем у женщин (семь процентов). Еще 41 процент респондентов полагают, что их шансы примерно равны.

Опрос «Левада-центра» проводился с 17 по 20 февраля. В нем приняли участие 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 российских регионов.

В декабре 2016 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что мужчинам-политикам не хватает гибкости и терпения при решении вопросов на международной арене. По ее мнению, толерантность, готовность к компромиссам и умение слышать, которые сейчас необходимы в мировой политике, больше свойственны женщинам.