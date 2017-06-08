«Есть возможности для сознательного ослабления рубля»

Укрепление рубля приостановилось. По крайней мере, так считает руководство Банка России в лице первого зампреда Ксении Юдаевой. Действительно, российская валюта пока торгуется в районе 55-57 рублей за доллар и резких движений не совершает. Одновременно министерство экономического развития пересмотрело свою оценку по курсу в сторону повышения: вместо 68 рублей за доллар ведомство сейчас прогнозирует 62 (при условии сохранения текущих нефтяных цен). Ослабления национальной валюты ждут и опрошенные «Лентой.ру» эксперты.

Повод для ослабления

Официальный прогноз курса рубля от Минэкономразвития на текущий год составлял 68 рублей. Но принимался он, когда нефть котировалась в районе 40 долларов за баррель. Если не случится ничего экстраординарного, то черное золото к концу года будет стоить ощутимо дороже, около 50 долларов за бочку. В связи с этим ведомство Максима Орешкина в конце мая пересмотрело валютный прогноз.

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Тем не менее пессимизм в отношение рубля сохраняется. Сейчас доллар стоит около 57 рублей, в последние дни колебания незначительные. Чтобы это изменить, должны произойти некие существенные события и вмешаться новые факторы.

А их вполне достаточно — от действий ФРС США до активности российских промышленных лоббистов. Но сыграют ли они в итоге — большой вопрос.

Мягкое падение

Судя по словам представителей финансовых властей, рубль действительно исчерпал потенциал к укреплению. Каких-то фундаментальных причин для резкого роста курса попросту нет. При этом в следующие шесть месяцев 2017 года российская валюта окажется под давлением неблагоприятных для нее факторов. В то же время сильно просесть рублю вряд ли дадут — в стабильном курсе (или в контролируемом мягком падении) сейчас заинтересованы и ЦБ, и Минфин. О перспективах рубля в 2017 году «Лента.ру» побеседовала с несколькими экспертами.

Ярослав Лисоволик, главный экономист Евразийского банка развития:

«Я думаю, что во второй половине года есть больше оснований ожидать некоторого ослабления рубля. Скажутся уменьшение ставки Банка России, неизбежное на фоне снижения темпов инфляции, а также внешние факторы. В частности, повышение ставки Федеральной резервной системы США. Вероятно, рубль подешевеет. Но незначительно. Более того, в последнее время мы видим пересмотр прогнозов относительно рубля на этот год, например, от Минэкономразвития.

Наиболее сбалансированный и справедливый уровень близок к 60 рублям за доллар во второй половине текущего года. Общий ориентир на этот период — коридор в 58-60 рублей. Будет тренд к ослаблению рубля, но не сильный.

ЦБ не заинтересован в сильном падении курса рубля, поскольку у регулятора есть достаточно амбициозный план по достижению уровня инфляции в 4 процента и по удержанию этого уровня в течение продолжительного времени. И внешние факторы не настолько негативны, как в предыдущие годы, и есть ориентиры Центрального банка, которые надо выполнять на протяжении этого года и следующих нескольких лет».

Наталия Орлова, руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка:

«Динамику за одну-две недели трудно интерпретировать как изменение долгосрочного тренда. В целом я соглашусь, что сейчас курс находится на значениях, близких к максимальным в этом году. Но я не исключаю, что в случае, например, восстановления цен на нефть мы увидим и 55 рублей за доллар. Очень многое зависит от международной конъюнктуры. Помимо цены на нефть, вызывает беспокойство и то, что доллар не склонен укрепляться. А усиление рубля краткосрочно определяется не столько динамикой самого рубля, сколько динамикой доллара на мировых рынках.

Во втором полугодии рубль ослабеет, но немного. Подозреваю, что мы можем остаться в диапазоне 56-58 рублей за доллар. Самое главное, что играет в пользу рубля, — это устойчивое финансовое положение России. Отечественные активы по-прежнему выглядят достаточно привлекательными, потому что Россия — страна с низким уровнем суверенного долга, с небольшим уровнем корпоративного долга, с достаточно успешно реализуемой политикой таргетирования инфляции, со сдержанной бюджетной политикой. На фоне государств, обремененных большим долгом, страдающих от политической нестабильности, Россия, даже несмотря на санкции, выглядит стабильной и прогнозируемой».

Сергей Хестанов, советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие Брокер»:

«Главные факторы, влияющие на динамику рубля, — это, во-первых, цены на нефть (существует вероятность, что они упадут), а во-вторых — неприемлемость нынешнего курса для большинства экспортеров. Кроме того, дорогой рубль создает некоторые трудности для федерального бюджета. Соответственно, такие мощные интересанты создают большие возможности для сознательных мер по ослаблению рубля.

В пользу падения курса рубля говорит и весьма возможное снижение ключевой ставки Банка России, и возобновление закупок валюты министерством финансов. Действительно, высока вероятность, что по итогам года мы увидим курс в районе 60-62 рубля за доллар.

Это может изменить либо резкое движение цен на нефть, либо более энергичные действия Минфина по скупке валюты. Для большинства крупных российских экспортеров минимально необходимый уровень курса доллара — это как раз 62 рубля при нынешних ценах на нефть. Причем речь идет не только об экспортерах углеводородов, но и, к примеру, зерна. Так что вопрос лишь в том, когда этот уровень будет достигнут».