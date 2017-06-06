Юдаева поведала о прекращении укрепления рубля

Укрепление рубля приостановилось. Об этом во вторник, 6 июня, заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева, передает Rambler News Service.

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«За последние несколько недель все-таки укрепление рубля приостановилось, насколько я понимаю. Оно как минимум сейчас затормозилось. То есть вклад предыдущего укрепления, наверное, еще происходит, но он безусловно снижается», — приводит агентство ее слова.

На Московской бирже американская валюта торгуется около отметки 56,72 рубля (плюс 11 копеек по сравнению с закрытием предыдущей сессии), единая европейская — 63,89 рубля (плюс 17 копеек). Все данные — на 16:15 мск.

Официальный курс доллара, установленный ЦБ на 7 июня, составляет 56,67 рубля. Он повышен на пять копеек. Евро при этом оценен в 63,78 рубля (минус три копейки).

В апреле министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что базовый прогноз его ведомства предусматривает падение цен на нефть до 40 долларов за баррель и рост курса американской валюты до 68 рублей.