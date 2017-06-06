Нефти предсказали рост до 60 долларов на фоне нового ближневосточного конфликта

При эскалации конфликта на Ближнем Востоке нефтяные котировки могут подняться к уровню в 60 долларов за баррель. Такое мнение во вторник, 6 июня, в беседе с «Лентой.ру» высказал руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Александр Пасечник.

По его словам, фактор геополитической напряженности вокруг Катара сыграет не сразу, а будет оказывать влияние на стоимость нефти на протяжении долгого времени. «Пока биржи ведут себя достаточно спокойно. Оперативной реакции нет, участники рынка еще не переварили все события», — отметил эксперт.

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«Что касается курса рубля, то в последнее время он отвязался от барреля. Гораздо больше он будет зависеть от действий регуляторов, чем от цен на нефть», — полагает Пасечник.

Ранее, 5 мая, восемь стран — ОАЭ, Египет, Бахрейн, Саудовская Аравия, Йемен, Ливия, Мальдивы и Маврикий— разорвали дипломатические отношения с Катаром. Они обвинили эмират в поддержке терроризма. На этом фоне цена эталонного сорта нефти Brent поднялась до 50,71 доллара за баррель, но затем опустилась ниже уровня в 50 долларов.

В тот же день постоянный представитель России при международных организациях в Вене Владимир Воронков заявил, что дипломатический скандал не отразится на глобальном соглашении о сокращении нефтедобычи. Саудовская Аравия, Ливия, ОАЭ и Катар являются членами ОПЕК и участвуют в данной сделке.