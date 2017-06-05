Постпред России рассказал о влиянии Катара на сделку по сокращению нефтедобычи

Разрыв рядом арабских стран дипломатических отношений с Катаром не отразится на соглашении ОПЕК и независимых производителей по сокращению добычи нефти. Об этом в понедельник, 5 июня, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Владимир Воронков, сообщает РИА Новости.

«Это многостороннее соглашение, и отнюдь не все страны вышли из дипломатических отношений с Катаром. Я думаю, что никаких больших изменений здесь ожидать не стоит», — сказал он.

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В Минэнерго России также не видят угроз для выполнения условий сделки по сокращению производства нефти, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. «Говорить, что это угроза — рано. У Ирана и саудитов давно разорваны отношения, а сделку обе страны выполняют. Обсудим ситуацию на мониторинговом комитете», — сказал собеседник агентства.

Мировые котировки сырья растут на новостях о разрыве дипотношений арабских стран с Катаром, свидетельствуют данные торгов. К 12:00 мск стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,66 процента, до 50,26 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,71 процента, до 48,01 доллара за баррель.

5 июня ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия и Египет объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Они обвинили Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации внутренней ситуации в арабских государствах. Позднее Ливия и Йемен также заявили о прекращении отношений с Катаром.

Члены ОПЕК и другие нефтедобывающие страны, в том числе Россия, 25 мая решили продлить на 9 месяцев соглашение по сокращению производства сырья. Саудовская Аравия, Ливия, ОАЭ и Катар входят в ОПЕК и являются участниками сделки.