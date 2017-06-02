Силуанов предрек непростые два года для России

Расходы российского бюджета можно будет увеличивать только после двух ближайших непростых лет. Об этом в пятницу, 2 июня, заявил министр финансов Антон Силуанов, сообщает ТАСС.

«Нам придется пройти непростые годы 2018-2019 годы, и дальше за 2020 год — мы уже сможем наращивать расходы чуть более полтриллиона рублей в год», — сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Только тогда можно будет увеличивать траты без последствий для устойчивости бюджета, подчеркнул он.

При этом средняя цена на нефть в 2018 году снизится до 40 долларов за баррель, полагает Силуанов. По его словам, финансовое ведомство уже приступило к работе над проектом бюджета на следующую трехлетку.

1 июня Силуанов заявил, что России необходимо выстроить сбалансированный бюджет и перестать жить в долг.

18 мая правительство России одобрило поправки в федеральный бюджет на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов. Согласно новой редакции, дефицит бюджета на 2017 год будет снижен с 3,2 до 2,1 процента ВВП (с 2,753 триллиона до 1,924 триллиона рублей). Доходы предлагается повысить до 14,632 триллиона рублей, расходы будут увеличены до 16,556 триллиона рублей.

В 2017 году Минфин России планирует направить на покрытие дефицита бюджета 1,061 триллиона рублей из Резервного фонда и 663,5 миллиарда рублей из ФНБ.