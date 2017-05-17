Минфин определился с тратами Резервного фонда и ФНБ в 2017 году

В 2017 году Минфин России планирует направить на покрытие дефицита бюджета 1,061 триллиона рублей из Резервного фонда и 663,5 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщается в поправках бюджета-2017, опубликованных на федеральном портале нормативных правовых актов.

При этом нормативный размер Резервного фонда увеличен до 6,453 триллиона рублей по сравнению с предыдущей оценкой в 6,076 триллиона рублей, отмечается в материалах финансового ведомства.

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Согласно документу, также предлагается изменить ожидаемый размер ВВП в нынешнем году на 6,2 процента — с 86,8 триллиона рублей до 92,2 триллиона рублей.

Кроме того, ведомство предложило изменить прогноз по уровню инфляции до 3,8 процента с четырех процентов в 2017 году.

2 мая глава финансового ведомства Антон Силуанов заявил, что в 2017 году из Резервного фонда планировалось изъять в пересчете на евро около 29 миллиардов. «Но, по последним прогнозам, мы сможем эту цифру снизить до 16 миллиардов евро», — сказал он.

По данным Минфина, объем Резервного фонда по состоянию на 1 мая текущего года составил 931,2 миллиарда рублей (16,34 миллиарда долларов), ФНБ — 4,192 триллиона рублей (73,57 миллиарда долларов)

Ранее Минфин планировал в 2017 году потратить Резервный фонд полностью, использовав на финансирование дефицита бюджета 1,15 триллиона рублей, а также направить на эти цели из ФНБ еще 668,2 миллиарда рублей.