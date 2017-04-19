Премьер заявил о неисчерпаемости Резервного фонда в 2017 году

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев выразил уверенность, что Резервный фонд в 2017 году исчерпан не будет. Об этом он заявил, выступая с отчетом перед депутатами Госдумы в среду, 19 апреля. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

По словам премьер-министра, дефицит бюджета удается держать на приемлемом уровне. «Основным источником покрытия дефицита является Резервный фонд, деньги которого теоретически должны были бы закончиться уже к концу этого года. Этого не произойдет», — подчеркнул он.

Медведева сообщил, что «мы заработали больше, чем планировали, в том числе за счет мобилизации доходов». «Резервов здесь еще достаточно», — указал он.

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Премьер-министр отметил, что сейчас более половины доходов бюджета не зависят от продажи нефти и газа. «Мы настраиваем систему бюджетных платежей так, чтобы она была более эффективной», — добавил он.

10 апреля глава кабмина заявил, что Резервный фонд правительства в нынешнем году может увеличиться еще на восемь миллиардов рублей за счет нераспределенных субсидий.

Федеральный бюджет России на 2017 год сформирован с прогнозным дефицитом в 3,2 процента ВВП при среднегодовой цене нефти 40 долларов за баррель. Финансировать его дефицит правительство намерено за счет внутренних и внешних заимствований, а также за счет использования средств Резервного фонда. В результате общий объем госдолга в 2017-м увеличится до 14,6 процента ВВП.

По данным Минфина, объем Резервного фонда по состоянию на 1 апреля текущего года составил 912,9 миллиарда рублей (около 16,2 миллиарда долларов).

Резервный фонд создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий, траты на которые не заложены в федеральный бюджет. Правительство распределяет средства по собственному усмотрению, не предлагая изменений в какие-либо законодательные акты.