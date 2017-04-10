Медведев рассказал о росте Резервного фонда на миллиарды рублей

Резервный фонд правительства в нынешнем году может увеличиться еще на восемь миллиардов рублей за счет нераспределенных субсидий. Об этом в понедельник, 10 апреля, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.
На обеспечение социально-экономического развития страны в 2017 году из фонда будет направлено до 107,5 миллиарда рублей, сообщил он.
В начале апреля объем фонда вырос на 16,2 миллиарда рублей из-за неиспользованных в прошлом году остатков средств федерального бюджета, напомнил Медведев.
Глава правительства призвал максимально эффективно использовать резервы, стараясь сохранить их в нынешних условиях, которые остаются сложными. «Нам необходимо иметь достаточный запас прочности», — заключил премьер-министр.
По данным Минфина, объем Резервного фонда по состоянию на 1 апреля текущего года составил 912,9 миллиарда рублей (около 16,2 миллиарда долларов).
Резервный фонд создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий, траты на которые не заложены в федеральный бюджет. Правительство распределяет средства по собственному усмотрению, не предлагая изменений в какие-либо законодательные акты.