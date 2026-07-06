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08:29, 6 июля 2026Бывший СССР

Раскрыты отношения между бойцами ВСУ и наемниками

Иванников: Украинские военные и наемники ВСУ презирают друг друга
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемники презирают друг друга. Отношения между ними в разговоре с aif.ru раскрыл советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

«Различия в речи являются существенным фактором в боевиков ВСУ и иностранных наемников. Последние, к тому же, получают значительно больше денежных средств, чем украинские боевики», — отметил он, пояснив, что украинские солдаты завидуют наемникам и пытаются реализовать свою зависть в том, чтобы оставить их без обеспечения.

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По словам эксперта, украинские военнослужащие понимают, что наемники находятся в более привилегированном положении. По этой причине бойцы ВСУ не испытывают никакого сожаления и сострадания, если наемники не выживают или получают тяжелые ранения. «Те, в свою очередь, отвечают взаимностью, презирают боевиков ВСУ, считая их за скот, за грубую рабочую силу, которая ни на что не способна, кроме выполнения прямых приказов», — добавил Иванников.

Ранее стало известно, что иностранные наемники в украинской армии практически перестали участвовать в боях на херсонском направлении с марта 2026 года. Также сообщается, что многие наемники ВСУ ищут любую возможность покинуть страну, но командование «держит их на коротком поводке».

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