Новый президент Колумбии дружит с Трампом и обещает посадить всех преступников. Как он поступит с колумбийскими наемниками ВСУ?

Коновалова-Алхименкова: Новый президент Колумбии не решит проблему наемников ВСУ из-за США

Новый президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья, который хочет развернуть внутри страны масштабную борьбу с преступностью, не сможет решить проблему отправки колумбийских наемников в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала политолог, старший преподаватель кафедры мировой политики СПбГУ Ксения Коновалова-Алхименкова.

США при Трампе перестали поставлять оружие Киеву, переложили затраты на европейцев, но всем понятно, что даже при таком «аутсорсинге» конкуренция с Россией продолжается. И союзники США в Западном полушарии могут быть в него вовлечены тем или иным способом [в том числе отправкой наемников] Ксения Коновалова-Алхименкова политолог, старший преподаватель кафедры мировой политики СПбГУ

21 июня на президентских выборах в Колумбии во втором туре победил правый кандидат Абелардо де ла Эсприэлья. Согласно предварительным данным, он набрал 49,65 процента голосов. Новый президент не имеет политического опыта — он известен, как высококлассный адвокат, специализирующийся на уголовном праве. Среди его известных подзащитных бывший глава государства Альваро Урибе и бизнесмен Алекс Сааб, которого считают доверенным лицом похищенного США президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Всю свою риторику де ла Эсприэлья построил на борьбе с преступностью. В стране продолжается вялотекущая гражданская война и борьба с наркокартелями. Ветераны боевых действий известны и за рубежом — Колумбия превратилась в главного «поставщика» наемников в горячие точки, в том числе и на Украину. Новый президент обещает самые жесткие методы борьбы: военное наступление на преступные группировки, строительство новых тюрем. Его также поддержал президент США Дональд Трамп.

Колумбия вслед за Чили, Эквадором и Коста-Рикой стала очередной страной Латинской Америки, где победили союзные Трампу политики

Фото: Nathalia Angarita / Reuters

Как указала Коновалова-Алхименкова, новый колумбийский президент считает себя «человеком закона» и сторонником «сильной руки». Однако сохраняющиеся потоки наемников на Украину косвенно выгодны даже такому политику.

«Наемничество — это противоправные действия. Но в Колумбии, как и в других странах Латинской Америки, откуда шел поток боевиков для ВСУ выдерживалась специфическая позиция: они официально говорят о непричастности к этим практикам, но фактически никак не пресекают их», — указала исследователь.

При этом эксперт допустила, что Колумбия будет чаще критиковать Украину в публичном поле из-за этой проблемы.

Единственное, что может измениться по украинскому кризису, это политико-дипломатические жесты Колумбии. Например, отход от поддержки Украины в ООН и Организации американских государств Ксения Коновалова-Алхименкова политолог, старший преподаватель кафедры мировой политики СПбГУ

Что известно о колумбийских наемниках на Украине?

Ранее в расследовании «Ленты.ру» сообщалось, что колумбийцы составляют крупнейшую среди иностранных бойцов группу наемников на Украине — от одной до двух тысяч человек. При этом точная численность боевиков варьируется.

До 20 тысяч наемников из Колумбии могло воевать в составе ВСУ с 2022 года, согласно данным российских силовых структур

Украина разворачивает по всей латиноамериканской республике пункты набора в наемники. Как заявляют сами колумбийцы, их заманивают обманом. Многие из них жалуются на свое положение и отношение к ним украинских военных.

Например, Аудель Рохас, проведший на Украине полгода, в апреле рассказал изданию El Colombiano, что командиры не обеспечивают колумбийцам нормальную ротацию и заставляют их месяцами оставаться в зоне боевых действий без отдыха.

Фото: Andriy Andriyenko / Ukraine's 65th Mechanized Brigade via AP

Самой резонансной историей стала ситуация с группой Энерлина Остена. В октябре прошлого года он опубликовал видео от имени нескольких десятков соотечественников. Они обратились к тогдашнему президенту Густаво Петро с просьбой спасти их после того, как спустя два месяца службы отказались продолжать воевать в составе ВСУ.

Через несколько дней наемник вышел на связь с радиостанцией Caracol и сообщил, что на границе с Польшей их группу арестовали, поместили в тюрьму и потребовали отслужить шесть месяцев. Он также заявил, что из десяти колумбийцев, отправляющихся в бой, семь-восемь погибают или получают ранения.

История привлекла внимание президента Петро. Он призвал своих соотечественников немедленно покинуть Украину, заявив, что там к ним относятся как «к низшей расе»

Проблема колумбийских наемников привлекла внимание России. В 2024 году министр иностранных дел Колумбии Луис Хильберто Мурильо заявлял, что Москва и Богота создадут группу по анализу ситуации с наемниками, задержанными ФСБ. Он указал, что обсуждал данную тему во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В свою очередь, глава российского внешнеполитического ведомства отмечал, что Богота является надежным, «близким по духу» партнером и выражал благодарность за позицию по этому вопросу.