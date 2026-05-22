«Лента.ру»: Конфликт на Украине наносит ущерб Колумбии

Конфликт на Украине наносит ущерб для Колумбии, так как на территории латиноамериканской республики происходит вербовка наемников. Об этом сообщается в расследовании «Ленты.ру», посвященному латиноамериканским наемникам.

«Параллельно страны Латинской Америки сталкиваются с оттоком людей дееспособного возраста — часто молодых военных, вышедших в отставку уже в 20 с небольшим лет. Их подготовка стоит государству денег и времени, но этот человеческий капитал растрачивается в зарубежных конфликтах», — отмечается в тексте материала.

При этом авторы указывают, что правительство президента Колумбии Густаво Петро борется с этой практикой. Кроме того, он провозгласил нейтралитет в украинском кризисе. Однако присоединение страны к Конвенции по борьбе с наемничеством, не помогло остановить массовую отправку своих граждан в ВСУ, которая продолжает ежемесячно расти.

В 2024 году министр иностранных дел Колумбии Луис Хильберто Мурильо заявил, что Москва и Богота создадут группу по анализу ситуации с наемниками, задержанными ФСБ. Он указал, что обсуждал данную тему во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В свою очередь, глава российского внешнеполитического ведомства отмечал, что Богота является надежным, «близким по духу» партнером.