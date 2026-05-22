Одержимый молодостью миллионер начал эксперименты над возлюбленной

08:01, 22 мая 2026

Миллионер Джонсон начал ставить эксперименты по омоложению над возлюбленной
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
Брайан Джонсон и Кейт Толо. Фото: @bryan_johnson

Американский миллионер Брайан Джонсон, одержимый идеей сохранения молодости, начал ставить эксперименты над возлюбленной и заявил, что она станет «самой изученной женщиной в истории». Об этом пишет Daily Star.

Джонсон объявил, что его спутница Кейт Толо присоединилась к проекту по исследованию процессов омоложения у женщин. По словам предпринимателя, он будет тратить на это по два миллиона долларов в год (141,9 миллиона рублей). Врачи изучат сотни биомаркеров организма Толо, чтобы улучшить каждый из них. Кроме того, Джонсон пообещал бесплатно публиковать данные исследований, чтобы помочь обычным женщинам.

Задачи исследования будут, в частности, связаны с улучшением фертильности, поиском способов облегчить предменструальный синдром и обнаружением ранних признаков менопаузы. Также Джонсон собирается выяснить, как умственные нагрузки влияют на настроение женщин и одинаково ли мужчины и женщины переносят стресс.

Миллионер сказал, что Толо будет находиться под наблюдением медиков круглосуточно, а на получение первого массива базовой информации уйдет около трех месяцев. При этом Джонсон отметил, что, чтобы собрать такой же объем данных о физиологических процессах у мужчины, потребовалось бы около двух недель.

Ранее миллионер вызвал неоднозначную реакцию в сети, после того, как расхвалил влагалище своей возлюбленной. Оно, по словам Джонсона, входит в один процент лучших влагалищ в мире.

