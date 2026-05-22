РИА Новости: Группы ВСУ пытались сдаться в плен и были убиты своей артиллерией

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) из 21-й бригады были убиты своей артиллерией при попытке сдаться в плен под Сумами. Об этом РИА Новости заявили в российских силовых структурах.

Как уточнил собеседник агентства, заградительный огонь велся расчетами 50-й артиллерийской бригады ВСУ, входящей в состав 14-го армейского корпуса.

До этого бойцы ВСУ открыли огонь по сослуживцам, которые дезертировали у Рясного Сумской области и пытались укрыться около полуразрушенного Свято-Дмитриевского монастыря. Украинские военные попытались укрыться в лесном массиве, однако по ним начали стрелять свои же.

Ранее санитар российского штурмового отряда с позывным Белый заявил, что бойцы ВСУ открыли огонь по сослуживцам, которые пытались сдаться в плен во время боев в Серебрянском лесу в Луганской народной республике (ЛНР). Он рассказал, что украинские военные не щадят «ни своих, ни чужих».

