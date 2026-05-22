Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:45, 22 мая 2026Бывший СССР

Бойцы ВСУ попытались сдаться в плен и были убиты своей артиллерией

РИА Новости: Группы ВСУ пытались сдаться в плен и были убиты своей артиллерией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) из 21-й бригады были убиты своей артиллерией при попытке сдаться в плен под Сумами. Об этом РИА Новости заявили в российских силовых структурах.

Как уточнил собеседник агентства, заградительный огонь велся расчетами 50-й артиллерийской бригады ВСУ, входящей в состав 14-го армейского корпуса.

До этого бойцы ВСУ открыли огонь по сослуживцам, которые дезертировали у Рясного Сумской области и пытались укрыться около полуразрушенного Свято-Дмитриевского монастыря. Украинские военные попытались укрыться в лесном массиве, однако по ним начали стрелять свои же.

Ранее санитар российского штурмового отряда с позывным Белый заявил, что бойцы ВСУ открыли огонь по сослуживцам, которые пытались сдаться в плен во время боев в Серебрянском лесу в Луганской народной республике (ЛНР). Он рассказал, что украинские военные не щадят «ни своих, ни чужих».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян рассказал о ссоре с Москвой

    Роднина высказалась об уходе сына Плющенко под флаг Азербайджана

    Россиянин с оружием в отделе угрожал полицейскому

    Рвущийся в ЕС союзник России заявил о договоренности с Москвой по цене на газ

    Награжденный медалями за храбрость ветеран СВО стал замминистра в российском регионе

    SpaceX отложила испытательный полет Starship

    Жителей Подмосковья предупредили о возможном смерче

    Россиян предупредили о скрывающихся за покраснением глаз болезнях

    Россиянин описал жизнь в разъездах словами «путешествия ломают»

    Разработчика российских процессоров заподозрили в «переклейке шильдика»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok