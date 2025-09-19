Санитар Белый: ВСУ открыли огонь по пытавшимся сдаться сослуживцам

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) открыли огонь по своим сослуживцам, которые пытались сдаться в плен во время боев в Серебрянском лесу в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил санитар российского штурмового отряда с позывным Белый, передает ТАСС.

«Они (ВСУ — прим. «Ленты.ру») не щадят ни своих, ни чужих. Даже если в плен хоть кто-то один сдается, потому что мы мир и спокойствие им обеспечим, они начинают открывать чисто по своим огонь. Ты у них становишься второй мишенью, а первая мишень у них — это их подчиненные», — сказал он.

При этом отмечается, что российские военные крайне быстро продвигаются в этом районе. По словам командира взвода штурмового отряда с позывным Кан, его подразделение за день взяло три опорных пункта украинских войск в Серебрянском лесничестве.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные установили контроль над Серебрянским лесничеством. Отмечается, что после окончания боев за эту местность бойцы группировки войск «Запад» продолжили наступление.